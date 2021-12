E-priročnik za promocijo zelenjave in sadja v šoli

Ljubljana, 25. decembra - Ob koncu leta, ki ga je Generalna skupščina ZN razglasila za mednarodno leto sadja in zelenjave, je kmetijsko ministrstvo v okviru šolske sheme sadja, zelenjave in mleka pripravilo e-priročnik o zelenjavi in sadju. Ta je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju.