Britanska avtomobilska proizvodnja z najslabšim novembrom po letu 1984

London, 23. decembra - V Veliki Britaniji so novembra proizvedli 28,7 odstotka manj avtomobilov kot mesec prej, kljub večjemu povpraševanju po električnih vozilih. Proizvedli so 75.756 vozil, kar je najmanj v zadnjih 37 letih, saj se proizvajalci še naprej soočajo s pomanjkanjem čipov, kažejo podatki društva britanskih proizvajalcev in trgovcev motornih vozil.