Kristjani opolnoči pričakali božič, škofje v pridigah poudarili notranji pomen praznika

Ljubljana, 25. decembra - Kristjani so ob polnoči dočakali božič. Veliko jih ga je pričakalo pri polnočnicah v cerkvah, kjer glede na lani veljajo nekoliko milejši epidemiološki ukrepi. Nadškof Alojzij Cvikl je polnočnico daroval v mariborski stolnici, ob tem pa poudaril, da božič ni samo sijaj lučk in okraskov, ampak je pomembno doživeti in začutiti Boga med ljudmi.