Za odvajanje in čiščenje v porečju Drave evropska sredstva

Ljubljana, 23. decembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt odvajanje in čiščenje v porečju Drave v občini Hoče-Slivnica. Sredstva za izvedbo projekta, ki bo predvidoma zaključen do poletja 2023 in bo omogočil zmanjšanje izpuščanja škodljivih snovi v vodo, bo prispeval kohezijski sklad.