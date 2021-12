Podelitev častnih oskarjev preložili zaradi omikrona

Los Angeles, 23. decembra - Vsakoletno podelitev nagrad guvernerjev, kjer osebno vročijo častne oskarje, so iz strahu pred širjenjem nove različice koronavirusa omikron v sredo preložili. Podelitev je bila predvidena 15. januarja, ameriška filmska akademija pa bo novi datum še sporočila. Častne kipce bodo prejeli Samuel L. Jackson, Danny Glover, Liv Ullmann in Elaine May.