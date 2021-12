Znak Green&Safe nosi več kot 1100 destinacij in ponudnikov

Ljubljana, 25. decembra - Z znakom Green&Safe, ki označuje visoke higienske standarde in protokole ter trajnostna priporočila v turizmu, se ponaša več kot 1100 slovenskih destinacij in ponudnikov. Gre za eno ključnih orodij, s katerim slovenski turizem gostom sporoča, da lahko pri nas dopustujejo varno in zdravo.