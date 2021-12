Obtoženi zdravniki zanikali izdajanje lažnih spričeval za vozniški izpit

Koper, 23. decembra - Zdravniki Bojan Lovše, Tihomir Pešić in Marjana Grosek Pšeničnik so na sredinem predobravnavnem naroku na koprskem sodišču zavrnili navedbe tožilstva, da naj bi izdajali lažna spričevala kandidatom za vozniški izpit. Kot danes še poročajo mediji, jih obtožnica bremeni, da so v Izoli, Ljubljani in Mariboru neupravičeno izdali 2572 spričeval.