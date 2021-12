Singapur, 23. decembra - Cene nafte so se danes nekoliko zvišale in tako nadaljevale rast, ki so jo dosegle sredi tedna. Med razlogi za rast cen je tudi dejstvo, da so se zaloge surove nafte v ZDA prejšnji teden zmanjšale bolj, kot je bilo pričakovano, poroča nemška tiskovna agencija dpa.