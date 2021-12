Košarkarji Denverja klonili v Oklahoma Cityju

Oklahoma City, 23. decembra - Košarkarji Denver Nuggets, katerih član je tudi Slovenec Vlatko Čančar, so v severnoameriški ligi NBA gostovali pri Oklahoma City Thunderju. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel drugi trojni dvojček kariere (27 točk, 11 skokov, 12 podaj) in popeljal domačo ekipo do zanesljive zmage s 108:94.