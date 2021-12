Biden podaljšal moratorij na odplačevanje študentskih posojil

Washington, 23. decembra - Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo podaljšal moratorij na odplačevanje zveznih študentskih posojil v ZDA, ki ga je prvič uvedel januarja letos, ko je prevzel položaj predsednika, in nato septembra podaljšal do 31. januarja 2022. Moratorij, od katerega ima korist 41 milijonov ljudi, zdaj velja do 1. maja 2022.