Newyorške borze končale v zelenem

New York, 22. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, ob čemer so še povečali dobičke prejšnjega dne. Tako S&P 500 kot Nasdaq sta imela koristi od visokih dobičkov delnic podjetja Tesla, ki so po izjavah izvršnega direktorja Elona Muska presegle mejo 1000 dolarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.