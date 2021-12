Ljubljana, 22. decembra - Odbojkarji ACH Volleyja so po dveh izgubljenih lovorikah v lanski sezoni spet osvojili pokalni naslov. V finalu so v Ljubljani po preobratu premagali državnega prvaka Merkur Maribor s 3:2 (-28, -20, 21, 17, 11). Za ACH je to 13. naslov pokalnega zmagovalca, Mariborčani ostajajo pri štirih.