Rim, 22. decembra - Nogometaši Interja nadaljujejo niz zmag v italijanskem prvenstvu. V 19. krogu so zmagali še sedmič zapovrstjo, Torino so doma premagali z 1:0. To je bila že šesta zaporedna tekma, na kateri nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović ni prejel gola.