V Španiji Debelinko letos osrečil predvsem potujoče

Madrid, 22. decembra - V Španiji so danes v okviru tradicionalne predbožične loterije, imenovane El Gordo oz. Debelinko razdelili več milijonov evrov. Največ dobitnih srečk so prodali v kiosku na železniški postaji v Madridu, kjer so danes novinarji nestrpno čakali na morebitne srečneže, poroča nemška tiskovna agencija dpa.