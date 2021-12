V trgovinah omejitev ena stranka na 10 kvadratnih metrov

Ljubljana, 22. decembra - Vlada je danes s spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom-19 določila omejitev števila strank v prodajalnah, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga, glede na velikost prodajalne, in sicer bo dovoljena ena stranka na 10 kvadratnih metrov površine. Ukrep bo veljal od četrtka.