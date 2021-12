Francija za krmilo EU v znamenju volitev in pandemične negotovosti

Bruselj, 22. decembra - Francija bo z novim letom od Slovenije prevzela šestmesečno predsedovanje Svetu EU, ki se začenja v znamenju tamkajšnjih aprilskih predsedniških volitev in vnovičnega zaostrovanja pandemije covida-19. Med pomembnejšimi temami bodo prizadevanja za reformo evropskega azilnega sistema in schengna ter uresničevanje zelenih in digitalnih ambicij.