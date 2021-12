Skupini United Group zelena luč Bruslja za prevzem grškega operaterja

Amsterdam, 22. decembra - Evropska komisija skupini United Group odobrila prevzem grškega telekomunikacijskega operaterja Wind Hellas. S tem je ponudnik telekomunikacijskih storitev in medijskih vsebin s sedežem na Nizozemskem dobil zeleno luč za zaključek transakcije, ki so jo napovedali avgusta, so sporočili iz United Group.