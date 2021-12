Avstrija bo po božiču zaostrila ukrepe

Dunaj, 22. decembra - Avstrija namerava 27. decembra zaostriti ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Restavracije in lokali bodo lahko obratovali do 22. ure, to velja tudi za silvestrovo, omejujejo pa še število ljudi na dogodkih, je danes sporočila sovodja skupine za usklajevanje Gecko Katharina Reich.