Bruselj predlaga tri nove vire za polnjenje proračuna EU

Bruselj, 22. decembra - Evropska komisija je danes predlagala tri nove vire za polnjenje proračuna EU, ki naj bi v obdobju 2026-2030 skupaj prinesli okoli 17 milijard evrov letno. To so prihodki iz sistema trgovanja z izpusti, na podlagi mehanizma za spoprijemanje z ogljično intenzivnim uvozom in v okviru reforme davka od dohodkov pravnih oseb.