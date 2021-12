Združenje občin o programih nove evropske finančne perspektive

Ljubljana, 22. decembra - Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na današnji redni seji gostilo državno sekretarko za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Moniko Kirbiš Rojs. Z njo je razpravljalo o partnerskem sporazumu za obdobje 2021-2027 in izhodiščih programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021 in 2027.