Na Mirni potrdili občinska proračuna za prihodnji leti in programe prihodnjega leta

Mirna, 26. decembra - Mirnski svetniki so te dni potrdili predloga proračunov za prihodnji leti. Proračun Občine Mirna za prihodnje leto predvideva 3,7 milijona evrov prihodka in za leto 2023 3,9 milijona evrov. Svetniki so potrdili tudi letne programe različnih področij družbenih dejavnosti, ki so podlaga za razpise za sofinanciranje, so sporočili z mirnske občine.