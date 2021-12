V požaru drvarnice na območju Trebnjega za 40.000 evrov škode

Trebnje, 22. decembra - V naselju Šmaver pri Trebnjem je v torek zjutraj požar zajel drvarnico, dva avtomobila in traktor, nato pa še hišo, pri čemer je po prvih ocenah nastalo za 40.000 evrov škode. Ob začetnem gašenju požara je bil poškodovan 54-letni moški, ki so ga odpeljali v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.