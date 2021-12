Ob prelomu leta: 20 let osvajanja odličij pod taktirko Marjana Fabjana

pripravil Aleksander Gasser

Ljubljana, 27. decembra - V letu 2021 mineva 20 let zaporednega osvajanja odličij na največjih tekmovanjih v judu. Bero sta na evropskem prvenstvu v Mariboru leta 2001 začeli Petra Nareks in Raša Sraka. Skupaj so judoisti v tem času na velikih tekmah osvojili 70 odličij, 57 jih je sooblikoval celjski trener Marjan Fabjan.