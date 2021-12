Finalistke za besedo leta po izboru ZRC SAZU večinoma povezane z epidemijo

Ljubljana, 22. decembra - Strokovna komisija za izbor besede leta ZRC SAZU je danes izbrala deset besed ali besednih zvez, ki gredo v finale. Dodana je še Delova beseda leta, tako da je v finalu 11 kandidatk, ki so večinoma povezane z epidemijo. Te so dolgi kovid, komunikacija, kronometer, odlok, PCT, poživitven, proticepilec, samotestiranje, sledilnik, stroka in voda.