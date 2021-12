S projektom Digitalno središče Slovenije do hitrejše digitalizacije

Ljubljana, 22. decembra - Digitalizacija je nujna za nadaljnji razvoj gospodarstva in družbe, zato so projekti, kot je Digitalno središče Slovenije - Tehnologija za ljudi, ključnega pomena za dosego tega cilja. Namen projekta, ki je bil zbrati ključne deležnike digitalizacije in jim ponuditi podporno okolje, je bil dosežen, je bil glavni poudarek zaključnega dneva projekta.