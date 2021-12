Policija ovadila moške, ki so goljufali pri cepljenju

Kranj, 22. decembra - Policisti so kazensko ovadili peterico moških iz območja Gorenjske in Ljubljane, ki so goljufali pri cepljenju. Ugotovili so namreč, da se je eden izmed njih cepil v imenu drugih, da bi ti dobili covidno potrdilo. Sodnik je zanj odredil tudi pripor, so sporočili s Policijske uprave Kranj.