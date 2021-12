Delnice NLB dopoldne krepko navzdol

Ljubljana, 22. decembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi padel za 0,29 odstotka. Pod gladino so ga potisnile predvsem delnice NLB, ki so ob sicer manjšem prometu izgubile skoraj štiri odstotke. Vlagatelji so medtem največ prometa zaenkrat ustvarili s Petrolovimi delnicami.