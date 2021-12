Tokijske olimpijske igre cenejše, kot so predvidevali

Tokio, 22. decembra - Organizatorji poletnih olimpijskih iger Tokio 2020 so po revidiranju stroškov za leto dni preloženih iger zaradi koronske pandemije sporočili, da so bile igre cenejše, kot so predvidevali. Stale so približno 11,3 milijarde evrov. Še vseeno pa so več kot enkrat dražje, kot so predvideli pri prvotni kandidaturi leta 2013.