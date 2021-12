Snežne razmere v visokogorju

Zlasti nevarna mesta z napihanim snegom, ki jih je več na južno usmerjenih pobočjih nad gozdno mejo. To velja predvsem za grape, kjer je večja količina napihanega snega. V senčnih legah visokogorja so tudi šibke plasti v stari snežni odeji, ki lahko popustijo zlasti tam kjer je manj snega. Poledenela mesta so se zaradi ohladitve še povečala, zato je velika nevarnost zdrsa.

Snežna odeja je ob ohladitvi povsod pomrznila in je precej preobražena. Površina je skorjasta, ponekod trda in marsikje poledenela. Le v osojah so še lege, kjer je nekaj suhega, mehkejšega snega, a tudi tam je marsikje zaradi močnega severnega vetra v preteklosti površina skorjasta. Vetru izpostavljene lege so spihane, na nekaterih mestih vse do kopne podlage. V preteklih dneh je predvsem nad gozdno mejo pihal okrepljen veter severnih smeri, ki je še gradil nove klože.Te lahko ob nekoliko večji obremenitvi tudi sprožimo. Pod gozdno mejo je snežna odeja stabilna.

Danes bo v visokogorju pretežno jasno, pod nadmorsko višino okoli 1500 metrov pa bo sprva nizka oblačnost, ki se bo počasi krčila. Pihal bo šibak veter zahodnih smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -5, na 2500 metrih pa okoli -8 stopinj Celzija. V četrtek se bo iznad Primorskih hribov nizka oblačnost širila proti grebenu Spodnjih Bohinjskih gora, tudi drugod bo precej srednje in visoke oblačnosti, ki bo nad vrhovi. Pihal bo šibak do zmeren veter zahodnih smeri, ki se bo popoldne krepil. Občutno topleje bo. Na 1500 metrih bo okoli 0, na 2500 metrih pa okoli -2 stopinji Celzija. V petek bo v gorah na severu Slovenije še pretežno jasno, v notranjskih in primorskih hribih pa se bo pooblačilo in pričelo rahlo deževati. Pihal bo zmeren do močan veter zahodnih smeri. Na 1500 metrih bo od 0 do 5, na 2500 metrih pa okoli -1 stopinja Celzija. Ob koncu tedna bodo občasne padavine. V visokogorju bo snežilo, nižje pa večinoma deževalo. Meja ledišča bo na nadmorski višini okoli 2000 metrov.

V četrtek se snežne in plazovne razmere ne bodo prav dosti spremenile. V petek pričakujemo postopno odjugo, ki bo sprva dosegla le južni del naših gora. V sredogorju se bo snežna odeja ojužila in ponekod tudi talila. Nevarnost snežnih plazov se bo nekoliko povečala, to velja predvsem za strmejša travnata pobočja. V visokogorju bodo razmere ostale podobne, še vedno bo nevarno za zdrs. Ob koncu tedna pričakujemo poslabšanje s padavinami. Trenutno je še zelo negotovo kakšna bo količina padavin. Topleje bo. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1500 in 1900 metrov, nižja bo na območju vzhodnih Julijskih Alp. Pričakujemo, da se bo nevarnost proženja plazov zaradi odjuge in novega snega povečala.