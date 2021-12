V begunskem centru na Cipru potrdili več deset okužb s koronavirusom

Nikozija, 22. decembra - Sprejemni center za begunce Pournara na Cipru se sooča s hudim porastom okužb z novim koronavirusom. Doslej so potrdili 82 okužb. 585 ljudi, med katerimi so poleg okuženih še njihovi stiki, so prepeljali v drug center, namenjen izolaciji. Zdravstvene oblasti nadaljujejo testiranje v Pournari.