Vreme: Oblačno

Popoldne se bo delno razjasnilo tudi ponekod drugod, v osrednji Sloveniji pa bo ostalo večinoma oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megleno. Čez dan bo v osrednji in vzhodni Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli -11, od -8 do -2, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 1 do 7 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo na severu in vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Na jugozahodu bo občasno rahlo deževalo. V soboto se bo dež na zahodu okrepil in se postopno razširil nad večji del Slovenije. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad srednjo in vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje razmeroma hladen in v spodnjih plasteh dokaj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Sprva bo zmerno do pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno, čez dan se bo povečini delno zjasnilo. V četrtek bo prevladovalo oblačno vreme, pihati bo začel jugozahodni veter.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, v četrtek pa bodo vremensko najbolj občutljivi imeli manjše z vremenom povezane težave.