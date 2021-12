Maribor prizorišče arabske kriminalne serije

Maribor, 23. decembra - V Mariboru in njegovi okolici se je v preteklih dneh mudila snemalna ekipa z Bližnjega vzhoda in snemala prizore za arabsko kriminalno serijo. Tu so v devetih snemalnih dneh posneli zaključne akcije, medtem ko je bila prej glavnina serije posneta v Libanonu. Predvajati naj bi jo začeli februarja.