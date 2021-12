Mediji v ZDA: Hokejistov NHL ne bo na OI v Pekingu

New York, 22. decembra - Po poročanju ameriških medijev, ki navajajo neimenovane vire, hokejistov severnoameriške lige NHL ne bo na zimskih olimpijskih igrah februarja 2022 v Pekingu. Vodstvo najmočnejše hokejske lige na svetu in predstavniki igralcev NHLPA so po odpovedi 50 tekem zaradi pozitivnih primerov covida-19 dosegli dogovor, da hokejistov NHL ne bo na OI.