Manu Ginobili med nominiranci za hram slavnih

New York, 22. decembra - Argentinski košarkar Manu Ginobili, štirikratni prvak severnoameriške lige NBA in dobitnik zlate olimpijske medalje je med igralci, ki so bili v torek nominirani za vstop v košarkarski hram slavnih 2022. Prvič sta na seznamu tudi nekdanji zvezdnik Phoenix Suns Tom Chambers in štirikratna prvakinja WNBA Lindsey Whalen.