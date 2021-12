Priština, 22. decembra - Na Kosovu so se epidemiološke razmere stabilizirale. Od sredine oktobra so redko zabeležili več kot 20 okužb z novim koronavirusom na dan. Umrli pa so po največ trije covidni bolniki dnevno. Kosovski zdravstveni minister Rafik Latifi kljub temu poziva k previdnosti.