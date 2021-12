Požar na Pohorju uničil mansardni del apartmajskega objekta

Hoče, 22. decembra - Gasilcem je ponoči uspelo omejiti in pogasiti požar, do katerega je prišlo v torek okoli pol devete ure zvečer v eni od stanovanjskih stavb v apartmajskem naselju Bolfenk na Pohorju, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Ob tem so dodali, da je požar v celoti uničil mansardni del, delno pa so poškodovane tudi spodnje etaže.