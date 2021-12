Dallas z dodatno pomočjo do zmage nad Minnesoto

Dallas, 22. decembra - Dallas Mavericks so brez poškodovanih Luke Dončića, ki je izpustil že peto zaporedno tekmo, in Kristapsa Porzingisa ter peterice igralcev v protikoronskih protokolih severnoameriške košarkarske lige NBA s 114:102 premagali Minnesoto Timbervolves. Z zmago je Dallas na lestvici prehitel Minnesoto in ima izkupiček 15 zmag in 15 porazov.