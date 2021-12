Newyorške borze končale v zelenem

New York, 21. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Po treh dneh padcev so vlagatelji spet optimistični, saj je ameriški predsednik Joe Biden danes predstavil nekaj dodatnih ukrepov proti pandemiji. Ukrepi pa ne vključujejo zapiranja gospodarstva in družbe, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.