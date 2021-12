Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 12.)

Ljubljana, 21. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je minister za notranje zadeve Aleš Hojs prestal interpelacijo, saj je zanjo glasovalo 44 poslancev, proti pa 37. Poročale so tudi o tem, da slovenska vlada pripravlja nove ukrepe za zajezitev epidemije za božično-novoletne praznike in o hišnih preiskavah pri družini Janković.