IIHF preložila finalni turnir celinskega pokala

Alborg, 21. decembra - Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je danes sporočila, da je zaradi poslabšanja epidemioloških razmer in zaostrovanja ukrepov na Danskem preložila finalni turnir celinskega pokala. Ta bi moral v danskem Aalborgu potekati med 7. in 9. januarjem 2022, novi termin pa je med 4. in 6. marcem.