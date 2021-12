Nemčija bo zaradi omikrona po božiču zaostrila ukrepe

Berlin, 21. decembra - Nemčija zaradi koronavirusne različice omikron zaostruje ukrepe za zajezitev pandemije covida-19. Večje prireditve bodo znova potekale brez gledalcev, omejitve druženja pa bodo veljale tudi za cepljene in prebolele, so sklenili danes na srečanju predstavnikov dežel in zvezne vlade.