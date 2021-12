Primorske novice o noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (22. 12.)

Koper, 21. decembra - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Komu ustreza status quo? piše o noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Na novelo letijo kritike, da naj bi prinašala večjo politizacijo šolstva in krhala strokovnost, hkrati pa je že sedaj žal iluzorno trditi, da je šolstvo povsem depolitizirano in izključno strokovno, piše avtorica.