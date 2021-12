Zaradi diskriminacije pri božičnicah bi lahko prišlo do nekaterih ukrepov

Ljubljana, 21. decembra - Več podjetij pri izplačilu božičnice diskriminira zaposlene zaradi njihovega zdravstvenega stanja, starševstva, nosečnosti in spola, so ugotovili zbrani na seji komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Poslanci so zato uskladili predloge ukrepov, tudi v smeri izboljšave zakonskih določb, a o njih še niso uspeli glasovati.