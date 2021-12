Burna razprava o spremembah statuta zaznamovala zadnjo letošnjo sejo sveta onkološkega inštituta

Ljubljana, 21. decembra - Na zadnji seji v letošnjem letu se je sestal svet Onkološkega inštituta Ljubljana. Razpravo je zaznamovala burna polemika predvsem o predlaganih spremembah statuta inštituta in pravilnika o notranji organizaciji. Sicer so pa danes dopolnili tudi strategijo bolnišnice za naslednjih pet let z aktivnostmi glede protonskega zdravljenja.