Prvi SMS na svetu na dražbi prodali za 107.000 evrov

Pariz, 21. decembra - Prvo sporočilo SMS, ki so ga poslali po mobilnem telefonu leta 1992, so danes na dražbi kot NFT prodali za 107.000 evrov, so sporočili iz dražbene hiše Aguttes. Kupec, domnevno Kanadčan, je sedaj lastnik 15 znakov dolgega sporočila Merry Christmas, v prevodu Vesel božič.