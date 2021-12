Nadzorni svet Telekoma potrdil načrt za prihodnje leto

Ljubljana, 21. decembra - Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na današnji seji potrdil strateški načrt družbe in skupine med letoma 2022 in 2026 ter letni načrt za prihodnje leto. V njem skupina načrtuje 660,6 milijona evrov prihodkov, 211,2 milijona evrov bruto dobička iz poslovanja, 27,9 milijona evrov čistega dobička in za 203,1 milijona evrov investicij.