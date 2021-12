ZSSS za kontinuiteto upravljanja z obalnim zavetiščem za živali in za ohranitev zaposlitev

Koper, 21. decembra - Pred odpiranjem ponudb za izbiro izvajalca javne službe na področju zaščite živali na območju obalnih občin so se v ZSSS na novinarski konferenci zavzeli za to, da bi pristojni na razpisu izbrali najboljšega ponudnika, ki bi lahko zagotovil kontinuiteto upravljanja zavetišča najmanj na obstoječi ravni in zagotovil nadaljnje zaposlitve za šest oseb.