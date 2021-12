Poslanci danes o spremembah v sestavi svetov šol in vrtcev

Ljubljana, 22. decembra - Državni zbor bo danes na izredni seji na zahtevo koalicije obravnaval predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki prinaša spremembe v sestavi svetov vrtcev in šol. Koalicija je zahtevo za obravnavo na izredni seji vložila po tistem, ko predsednik DZ Igor Zorčič predloga novele ni uvrstil na decembrsko sejo.