Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzgor

Ljubljana, 21. decembra - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je v današnjem trgovanju pridobil 0,07 odstotka in se ustavil pri 1233,66 točke. Večina blue chipov se je obarvala zeleno, delnice Krke, s katerimi so vlagatelji sicer opravili največ prometa, pa so trgovanje sklenile 0,86 odstotka pod gladino. Vlagatelji so opravili za skoraj 550.500 evrov poslov.