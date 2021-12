Loeb se vrača na Monteju

Pariz, 21. decembra - Legendarni francoski dirkač Sebastien Loeb bo za eno dirko prekinil dirkaško upokojitev v relijih za svetovno prvenstvo in se januarja vrnil v Monte Carlu, so danes sporočili iz ekipe M Sport Ford. Tako se bo spet pomeril s svojim velikim tekmecem in naslednikom pri zbiranju naslovov svetovnega prvaka, rojakom Sebastienom Ogierjem.